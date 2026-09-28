Columbia Threadneedle renforce son équipe d'ETF actifs

(Zonebourse.com) - Columbia Threadneedle Investments, l'un des principaux gestionnaires d'actifs mondiaux, annonce la nomination de Gianluca Di Mascio au poste de gérant de portefeuille et de Karan Bhanot au poste de gérant de portefeuille adjoint au sein de son équipe Research Enhanced Strategies à Londres. Tous deux seront rattachés à Chris Lo, responsable des stratégies Research Enhanced, basé à Boston. Ils contribueront au développement de l'offre croissante d'ETF actifs de la société destinée aux clients britanniques et européens.

Ces nominations interviennent dans un contexte de croissance de l'activité de Columbia Threadneedle dans les ETF actifs, à la suite du lancement de sa gamme QR ("Quant Redefined"). Celle-ci permet aux investisseurs britanniques et européens d'accéder à quatre ETF actifs conçus comme des briques essentielles de portefeuille et offrant une exposition différenciée, enrichie par la recherche, aux principaux marchés actions.

Ces nominations font également suite au lancement, plus tôt ce mois-ci, du CT QR ("Quant Redefined") Series Emerging Markets Equity Active UCITS ETF, coté sur Deutsche Börse Xetra, le London Stock Exchange et le SIX Swiss Exchange.

Gianluca Di Mascio rejoint Columbia Threadneedle après près de six ans chez Vanguard Asset Management, où il était chargé de la gestion et du trading de portefeuilles indiciels multi-actifs, d'ETF et de fonds indiciels actions. Il a également passé cinq ans au London Stock Exchange Group, où il a travaillé sur les marchés de capitaux.

Karan Bhanot rejoint Columbia Threadneedle après avoir travaillé chez Legal & General Asset Management en tant que stratégiste quantitatif au sein de l'équipe Index & ETF. A ce poste, il était notamment chargé de développer et de gérer des stratégies d'investissement systématiques pour différents ETF, ainsi que de mener des travaux de recherche quantitative et de contribuer au développement des infrastructures.

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