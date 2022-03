Columbia Threadneedle fait disparaître la marque BMO GAM en Europe

(NEWSManagers.com) - Columbia Threadneedle Investments annonce que BMO GAM (EMEA), société acquise l'année dernière, changera de nom et deviendra Columbia Threadneedle Investments en juillet 2022. « Ce changement de marque représente une étape importante de l'intégration de BMO GAM (EMEA) au sein de Columbia Threadneedle », indique un communiqué.

Dans le cadre du retrait du nom et de la marque BMO, les gammes de fonds BMO seront renommées avec le préfixe CT, pour Columbia Threadneedle. Ce préfixe devrait également être progressivement utilisé pour la gamme de fonds Threadneedle à partir du mois de juillet, afin d'harmoniser la dénomination de l’intégralité de la gamme de fonds ouverts destinés aux particuliers en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. La convention de dénomination de la gamme de fonds Columbia aux États-Unis reste inchangée.

Le groupe financier Ameriprise Financial avait annoncé en novembre la clôture de l'acquisition de l'activité de BMO Global Asset Management sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) pour un montant cash de 829 millions de dollars (717 millions d'euros). L'opération, annoncée en avril dernier, ajoute 131 milliards de dollars aux encours sous gestion et administration d'Ameriprise qui s'élèvent désormais à plus de 1 300 milliards de dollars.