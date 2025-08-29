 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 727,00
-0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Columbia Threadneedle confie à State Street la gestion de fonds représentant 431 milliards de dollars d'actifs
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 18:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque dépositaire State Street

STT.N a déclaré vendredi qu'elle étendrait ses services de comptabilité, d'administration et de conservation pour les fonds du gestionnaire d'actifs Columbia Threadneedle Investments, couvrant environ 431 milliards de dollars d'actifs.

Dans le cadre de cet accord, plus de 100 employé.e.s de Columbia Threadneedle, qui s'occupent de la comptabilité et de l'administration des fonds communs de placement américains, devraient être transféré.e.s à des postes similaires chez State Street, a indiqué la banque.

L'élargissement du mandat aidera State Street à consolider sa position en tant que l'un des plus grands dépositaires et fournisseurs de services d'arrière-guichet au monde.

Il montre également que les grands gestionnaires d'actifs externalisent de plus en plus les tâches opérationnelles auprès de sociétés spécialisées telles que State Street afin de réduire les coûts et de se concentrer sur la performance des investissements.

Columbia Threadneedle est une filiale d'Ameriprise Financial

AMP.N . Son partenariat avec State Street couvre les fonds communs de placement aux États-Unis et en Europe.

Valeurs associées

AMERIPRISE FINCL
516,660 USD NYSE 0,00%
STATE STREET
115,215 USD NYSE +0,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank