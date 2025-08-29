Columbia Threadneedle confie à State Street la gestion de fonds représentant 431 milliards de dollars d'actifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque dépositaire State Street

STT.N a déclaré vendredi qu'elle étendrait ses services de comptabilité, d'administration et de conservation pour les fonds du gestionnaire d'actifs Columbia Threadneedle Investments, couvrant environ 431 milliards de dollars d'actifs.

Dans le cadre de cet accord, plus de 100 employé.e.s de Columbia Threadneedle, qui s'occupent de la comptabilité et de l'administration des fonds communs de placement américains, devraient être transféré.e.s à des postes similaires chez State Street, a indiqué la banque.

L'élargissement du mandat aidera State Street à consolider sa position en tant que l'un des plus grands dépositaires et fournisseurs de services d'arrière-guichet au monde.

Il montre également que les grands gestionnaires d'actifs externalisent de plus en plus les tâches opérationnelles auprès de sociétés spécialisées telles que State Street afin de réduire les coûts et de se concentrer sur la performance des investissements.

Columbia Threadneedle est une filiale d'Ameriprise Financial

AMP.N . Son partenariat avec State Street couvre les fonds communs de placement aux États-Unis et en Europe.