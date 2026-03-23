Collision d'un avion d'Air Canada paralyse LaGuardia : deux pilotes tués, des dizaines de blessés

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* Les deux pilotes tués, 41 blessés, dont certains grièvement

* Le camion de pompiers intervenait sur un autre vol de United Airlines

* L'aéroport LaGuardia sera fermé jusqu'à 14 heures lundi, selon la FAA

* Des photos prises après l'accident montrent les dommages subis par le nez de l'avion

(Ajout de détails sur l'aéroport de Newark dans le quatrième paragraphe, mise à jour du BST canadien et d'Air Canada concernant le déplacement sur les lieux de l'accident, aucun commentaire des syndicats représentant les pilotes d'Air Canada et les contrôleurs américains, mention du déploiement d'agents de l'ICE dans les aéroports) par Gursimran Mehar, Bing Guan, Allison Lampert et David Shepardson

Un avion d'Air Canada Express AC.TO est entré en collision avec un camion de pompiers lors de son atterrissage à l'aéroport LaGuardia de New York, tard dimanche, tuant les deux pilotes, faisant des dizaines de blessés et entraînant la fermeture de l'aéroport, ont annoncé les autorités.

L'avion CRJ-900 d'Air Canada Express, exploité par son partenaire régional Jazz Aviation, transportait 72 passagers et quatre membres d'équipage et avait décollé de Montréal, a indiqué Jazz, qui appartient à Chorus Aviation CHR.TO . Jazz et l'autorité portuaire de New York et du New Jersey ont confirmé la mort du pilote et du copilote.

L'accident survient alors que l'aviation américaine est confrontée à une pénurie chronique de contrôleurs aériens et à une pénurie distincte d'agents de l'Administration de la sécurité des transports en raison de la fermeture partielle du gouvernement, ce qui a entraîné des retards, de longues files d'attente pour les contrôles de sécurité et des préoccupations accrues en matière de sécurité dans les aéroports à travers le pays .

Lundi matin, un arrêt au sol de 35 minutes à l'aéroport international de Newark Liberty, situé à proximité, a aggravé les retards après que les contrôleurs aériens ont évacué leur tour en raison d'une odeur de brûlé émanant d'un ascenseur, a indiqué la FAA.

"Aujourd'hui est une journée incroyablement difficile pour notre compagnie aérienne, nos employés et, surtout, pour les familles et les proches des personnes touchées par l'accident du vol 8646", a déclaré Doug Clarke, président de Jazz.

NEUF BLESSÉS GRAVES HOSPITALISÉS

Kathryn Garcia, directrice exécutive de l'Autorité portuaire, a déclaré que 32 des 41 blessés avaient été libérés, tandis que neuf restaient à l'hôpital avec des "blessures graves".

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré qu'au moins deux pompiers de l'autorité portuaire avaient été grièvement blessés.

Les experts en sécurité aérienne ont déclaré que les enquêteurs allaient examiner les niveaux d'effectifs du contrôle du trafic aérien et les actions du contrôleur et de l'équipage du camion.

"Le jet d'Air Canada a manifestement été autorisé à atterrir et, d'après les transmissions radio, il semble que le véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies de l'aéroport ait été autorisé. De nombreuses questions se posent à présent concernant les communications", a déclaré Anthony Brickhouse, expert américain en matière de sécurité. "La communication sera un élément majeur de l'enquête."

Les enquêtes sur les accidents aériens révèlent généralement que les accidents sont dus à des facteurs multiples, plutôt qu'à une cause unique.

LE CAMION DE POMPIERS ÉTAIT AUTORISÉ À TRAVERSER LA PISTE

Garcia a déclaré que le camion de pompiers répondait à un autre avion de United Airlines UAL.O qui avait "signalé un problème d'odeur". United, ainsi que les syndicats représentant les contrôleurs aériens américains et les pilotes d'Air Canada se sont refusés à tout commentaire.

Quelques minutesplus tôt, l'audio du contrôle aérien diffusé par LiveATC.net indiquait qu'un vol United avait déclaré une situation d'urgence en raison d'une odeur à bord. Les contrôleurs ont informé l'équipage que des camions de pompiers étaient déjà sur place.

Une transmission ultérieure montre un camion de pompiers autorisé à traverser la piste 4 au niveau de la voie de circulation "Delta", où la collision s'est produite.

Quelques instants plus tard, selon l'enregistrement audio de l'ATC, on peut entendre un contrôleur dire: "Stop, stop, stop, camion 1 stop, camion 1, stop."

L'avion a heurté le véhicule des pompiers à une vitesse d'environ 24 miles par heure (39 kph), selon le site web de suivi des vols Flightradar24, qui a enregistré ses dernières données à 23h37 ET (0337 GMT).

Les photos prises par Reuters après l'accident ont montré des dommages visibles sur le nez de l'avion, qui était incliné vers le haut.

Deux passagers anonymes ont raconté à la chaîne ABC WABC le choc subi à bord, l'un d'eux décrivant un ami dont le nez a été cassé et des voyageurs qui se sont cognés la tête contre les sièges situés devant eux.

Global Aerospace dirige la couverture tous risques de la compagnie aérienne pour l'avion régional d'Air Canada qui a été endommagé, ont déclaré trois sources haut placées du marché de l'aviation.

Ces sources ont indiqué que Marsh est le courtier de la couverture. L'une des sources a indiqué que la valeur assurée de l'avion était d'environ 10 millions de dollars.

VOLS ANNULÉS, RETARDS ATTENDUS

Le National Transportation Safety Board américain (NTSB) a déclaré qu'il déployait une équipe d'experts pour enquêter sur l'incident, tandis que le Bureau de la sécurité des transports du Canada a indiqué qu'il enverrait également une équipe pour soutenir l'enquête. La FAA a déclaré que l'aéroport devrait rester fermé jusqu'à 14 heures ET (1800 GMT) lundi.

Air Canada, la plus grande compagnie aérienne du pays, a déclaré que ses équipes et celles de Jazz Aviation se rendent également sur place.

La fermeture de l'un des aéroports les plus fréquentés de New York contribuera à perturber les déplacements. Les absences des agents chargés de la sécurité des transports ont explosé, entraînant des files d'attente interminables pour les passagers dans les principaux aéroports américains.

Lundi, des centaines d'agents de l'ICE ( ) ont reçu l'ordre de se déployer dans les aéroports pour aider à combler les manques de personnel de la TSA.

Environ 546 vols ont été annulés à l'aéroport jusqu'à présent lundi, selon le site web de suivi FlightAware.

LaGuardia a accueilli plus de 30 millions de passagers par an en 2025, selon l'autorité portuaire de New York et du New Jersey, et accueille un large éventail de transporteurs américains.

LES INCIDENTS RÉCENTS EXERCENT UNE PRESSION SUR LE SYSTÈME AÉRONAUTIQUE

La FAA a enregistré 97 incursions de piste en janvier de cette année, contre 133 au cours de la même période l'année dernière.

Le mois dernier, un groupe bipartisan de législateurs de la Chambre des représentants des États-Unis a proposé une législation pour répondre à 50 recommandations en matière de sécurité aérienne émises après une année d'enquête sur la collision de janvier 2025 entre un jet régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine, qui a tué 67 personnes.

L'année dernière, a égalementvu un avion cargo d'UPS

UPS.N s'écraser peu après le décollage à Louisville, dans le Kentucky, faisant sept morts et onze blessés au sol.

Le ministre canadien des transports, Steve MacKinnon, a déclaré que le gouvernement du pays travaillait en étroite collaboration avec les autorités américaines "dans le cadre de l'enquête sur cet incident, et nous suivons de près l'évolution de la situation".