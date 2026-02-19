 Aller au contenu principal
Collecte historique pour Tikehau Capital en 2025
information fournie par AOF 19/02/2026 à 10:16

(AOF) - Le gestionnaire d'actifs annonce avoir signé en 2025 une année record, marquée par une forte accélération de son activité et une progression solide de ses indicateurs financiers.

La collecte brute a atteint 10,5 MdsEUR en 2025, franchissant pour la première fois le seuil des 10 MdsEUR, tandis que la collecte nette s'est établie à 8 MdEUR. Au 31 décembre 2025, les encours totalisent 52,8 MdsEUR, soit une croissance annuelle moyenne de 22% depuis l'introduction en bourse, en avril 2017.

Cette dynamique s'accompagne d'une internationalisation marquée de la base client. Environ 80% de la collecte nette provient d'investisseurs internationaux en 2025, contre 66% un an plus tôt, principalement grâce à trois engagements significatifs de nouveaux clients issus de zones à forte croissance, notamment au Japon, en Allemagne et aux États-Unis.

Le résultat net, part du groupe, s'est établi à 136 MEUR en 2025. Hors principaux effets de change, il affiche une progression de 51% sur 12 mois.

Au titre de l'exercice 2025, Tikehau Capital proposera un dividende de 0,80 euro par action, stable par rapport à 2024.

