La France a attiré 102 millions de touristes internationaux en 2025, un record

Vue de la Tour Eiffel à Paris

La France a attiré un nombre record de ‌touristes internationaux en 2025, grâce à l'afflux de visiteurs américains qui ont tous dépensé davantage pendant leur séjour, ​a déclaré jeudi le ministre du Tourisme Serge Papin, ajoutant que les premières données de 2026 étaient encourageantes.

L'année dernière, 102 millions de touristes internationaux ont visité la France, contre 100 millions l'année précédente, et ils ont ​dépensé 77,5 milliards d'euros dans le pays, soit 9% de plus qu'en 2024.

"La France est un grand pays de tourisme. Soyons en fiers et ​surtout restons le", a déclaré Serge Papin. "La France continue ⁠d'attirer, de séduire et de faire rêver le monde entier".

L'industrie du pays se positionne sur le ‌haut de gamme, la part des séjours dans des hébergements quatre et cinq étoiles ayant considérablement augmenté, a-t-il ajouté.

Les résultats de 2025 ont été exceptionnels, étant donné que l'année ​précédente, le nombre de visiteurs avait ‌déjà atteint un record de 100 millions pour la première fois, grâce aux ⁠Jeux olympiques et à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, fermée pendant cinq ans après un incendie.

Malgré les tensions entre les dirigeants européens et l'administration du président Donald Trump tout au long de l'année 2025, le ⁠nombre de touristes américains ‌a augmenté de 17% par rapport à l'année précédente.

Les premières données pour 2026 montrent ⁠que cette tendance devrait se poursuivre cette année, les réservations de vols en provenance de pays tels que ‌le Mexique et la Chine ayant augmenté de plus de 10%, selon le ministère.

Les touristes ⁠chinois et indiens devraient compenser le ralentissement potentiel de la croissance du nombre ⁠de voyageurs américains vers ‌l'Europe cette année, selon les données publiées mercredi par la Commission européenne du tourisme, les arrivées internationales sur ​le continent devant augmenter de 6,2%.

Il s'agit du premier signe ‌d'un ralentissement de l'essor post-pandémique des voyages américains vers l'Europe, alimenté par la vigueur du dollar américain et la résilience économique de ​l'Amérique du Nord.

Le ministère français du Tourisme n'a pas divulgué les données relatives aux réservations en provenance des États-Unis pour les premières semaines de l'année.

Serge Papin a déclaré que la France était en ⁠bonne voie pour atteindre 100 milliards d'euros de recettes provenant des touristes internationaux en 2030.

Bien qu'impressionnants, les montants dépensés par les touristes en France sont bien inférieurs à ceux de l'Espagne voisine, où les 97 millions de touristes étrangers ont dépensé la somme colossale de 135 milliards d'euros en 2025, car traditionnellement, les touristes y passent plus de temps.

(Rédigé par Inti Landauro, avec Corina Pons and Joanna Plucinska, Mara Vîlcu pour la ​version française, édité par Kate Entringer)