Collecte de 16 milliards de dollars des fonds durables mondiaux au T4 2024 (Morningstar)

(AOF) - Les fonds durables européens ont recueilli 18,5 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, soit plus du double par rapport aux 8,9 milliards de dollars retraités du trimestre précédent, selon un rapport de Morningstar Sustainalytics. Aux États-Unis, les rachats de fonds durables au cours du dernier trimestre se sont élevés à 4,3 milliards de dollars, contre 2 milliards de dollars au troisième trimestre. Les sorties de capitaux au Japon se sont également accentuées, tandis que les fonds durables dans le reste de l'Asie ont continué à collecter.

Les actifs des fonds durables mondiaux ont légèrement reculé de 4 % au cours du trimestre pour atteindre près de 3 200 milliards de dollars, principalement en raison de la dépréciation des prix du marché.

Le développement de produits a rebondi, avec 86 nouveaux fonds durables au quatrième trimestre, contre 60 fonds lancés au cours du trimestre précédent.

Dans le même temps, les fermetures de fonds ainsi que les changements de dénomination ont pris de l'ampleur. En Europe, 94 fonds durables ont fermé ou fusionné au cours du quatrième trimestre, portant le total à 351 sur l'ensemble de l'année.

Parallèlement, 213 produits ont changé de nom en 2024, dont 50 ont abandonné des termes ESG clés. Aux États-Unis, 19 fonds durables ont été liquidés, dépassant les nouveaux lancements pour le sixième trimestre consécutif.

Au Royaume-Uni, 61 fonds ont adopté un label de durabilité à ce jour, représentant 35 milliards de dollars d'actifs.

"Les fonds durables mondiaux ont terminé l'année 2024 sur une note positive, enregistrant leurs plus fortes collectes trimestrielles de l'année. L'Europe, une fois de plus, a été la force motrice. Ce chiffre positif de souscriptions ne doit cependant pas cacher une autre réalité. Sur l'ensemble de l'année 2024, les fonds ESG à l'échelle mondiale ont enregistré leur plus faible collecte depuis 2018, alors que le reste du marché a connu un boom, " souligne Hortense Bioy, responsable de la recherche sur l'investissement durable chez Morningstar Sustainalytics

"2025 pourrait être une année de remise à zéro, avec des règles anti-blanchiment qui remodèlent le marché des fonds ESG, des entreprises qui réaffirment ou revoient leurs initiatives en matière de développement durable, et des gouvernements qui revoient leurs priorités dans un paysage géopolitique et économique en pleine mutation. Il s'agit là de nouveaux développements que les investisseurs axés sur le développement durable devront gérer. " complète Hortense Bioy.