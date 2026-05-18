Collaboration Swatch-Audemars Piguet: une demande "phénoménale", des "problèmes" dans une vingtaine de magasins

information fournie par AFP • 18/05/2026 à 16:38

Une file d'attente devant le magasin Swatch à Times Square à New York, le 15 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

L'horloger suisse Swatch Group a annoncé lundi à l'AFP qu'il avait observé une demande "phénoménale" pour sa collaboration avec la marque de prestige Audemars Piguet, reconnaissant "des problèmes" dans une vingtaine de ses boutiques lors du lancement samedi.

"Le jour du lancement, il y a eu des problèmes dans environ une vingtaine de magasins Swatch sur 220 dans le monde où Royal Pop a été lancée, car les files d’attente des personnes intéressées étaient extrêmement longues et l’organisation faite par certains centres commerciaux n’était pas suffisante pour contenir cette ruée", a indiqué le groupe suisse.

"La réaction à la collection Royal Pop dans le monde est phénoménale et la demande est immensément élevée", a ajouté le groupe horloger, qui compare le lancement de ce modèle avec Audemars Piguet à celui du modèle MoonSwatch en 2022, en partenariat avec Omega.

Avant l'ouverture samedi, de longues files d'attentes s'étaient formées durant la nuit, parfois depuis plusieurs jours, devant les boutiques Swatch. L'affluence a viré au chaos à l'ouverture dans certaines villes, nécessitant l'intervention de la police et la fermeture immédiate de certains magasins.

"Comme pour le MoonSwatch, cela s'est quelque peu +normalisé+ après le jour du lancement", a précisé le groupe suisse, "surtout après que nous avons de nouveau communiqué que la collection Royal Pop serait disponible durant plusieurs mois".

Un client vient d'acheter une montre de la collection Royal Pop née de la collaboration de Swatch avec Audemars Piguet, à Times Square à New York, le 16 mai 2026 ( AFP / Raphaëlle PELTIER )

Dans l'ouest de la région parisienne, au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines), quelque 300 personnes, venues avant l'ouverture du magasin Swatch du centre commercial Westfield Parly 2, ont été dispersées samedi par la police à l'aide de gaz lacrymogène.

A Lille, dans le nord de la France, au moins quatre personnes ont dit avoir reçu des coups de poing dans la file d'attente et vouloir porter plainte.

Une bagarre a également éclaté devant une boutique à Milan, dans le nord de l'Italie. Des mouvements de foule ont aussi été observés entre autres en Thaïlande et aux Etats-Unis.

En 2022, Swatch avait lancé une collaboration avec Omega, une des marques de prestige du groupe. Devant son succès, Swatch avait renouvelé l'expérience en 2023, en créant une montre avec Blancpain, une autre marque du groupe, connue notamment pour ses montres de plongée.

Mais la collaboration pour le modèle lancé samedi a lieu cette fois avec une marque externe au groupe. Audemars Piguet est une marque indépendante qui compte parmi les plus prestigieuse de l'horlogerie suisse.

Propriétaire de 16 marques, le groupe Swatch a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 6,28 milliards de francs suisses (6,86 milliards d'euros à taux actuels).

Il ne divulgue pas le détail de ses ventes par marques mais dans une note de marché publié la semaine passée, Gian Marco Werro, analyste à la Banque cantonale de Zurich, estime que la Moonswatch a représenté un chiffre d'affaires supplémentaire d'environ 250 millions de francs en 2022 et de 450 millions de francs en 2023 en y ajoutant le modèle créé avec Blancpain.