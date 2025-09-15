Colgate va modifier l'emballage de son dentifrice pour répondre aux inquiétudes du procureur général du Texas concernant le fluorure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur le règlement, tente d'obtenir des commentaires et des informations générales) par Jonathan Stempel

Colgate-Palmolive CL.N va introduire un nouvel emballage et un nouveau marketing pour ses dentifrices, après que le procureur général du Texas, Ken Paxton, a exprimé son inquiétude sur le fait que le marketing du fluor pourrait nuire aux parents et aux enfants.

Ken Paxton a déclaré lundi qu'à partir du 1er novembre, Colgate représentera des "quantités de dentifrice sûres et adaptées à l'âge" des enfants de moins de six ans pour ses marques de dentifrice Colgate, Tom's of Maine et hello, conformément aux instructions figurant sur les étiquettes.

Ces représentations incluront des quantités de dentifrice de la taille d'un petit pois, plutôt que des quantités plus importantes ou des tourbillons, lorsque Colgate utilise une image de dentifrice sur une brosse à dents, a déclaré Ken Paxton.

Les changements apparaîtront d'abord en ligne, puis dans les rayons des magasins, a précisé Ken Paxton. En mai, Ken Paxton a adressé des demandes d'enquête civile à Colgate et à Procter & Gamble PG.N , qui fabrique Crest, en affirmant que leur marketing incite les parents à donner aux enfants des doses de fluor malsaines. L'affaire Procter & Gamble reste ouverte.

Ken Paxton, un républicain, a déclaré que l'accord de Colgate s'inscrivait dans le cadre de son travail visant à rendre l'Amérique à nouveau saine, un mouvement associé au secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr.

Si ce mouvement bénéficie du soutien des opposants à une réglementation excessive et des personnes préoccupées par les maladies et d'autres menaces, ses détracteurs estiment que certains de ses éléments pourraient remettre en cause les progrès réalisés au fil des décennies dans le domaine des soins de santé.

Colgate, dont le siège est à New York, n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Procter & Gamble n'a pas répondu immédiatement à des demandes similaires. Le bureau de Ken Paxton n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire supplémentaire. Le fluor renforce l'émail des dents et aide à prévenir les caries. L'Association dentaire américaine soutient la fluoration du dentifrice et de l'eau potable . Mais une étude publiée en janvier dans la revue JAMA Pediatrics a établi un lien entre une exposition plus élevée au fluor chez les enfants et des résultats plus faibles en matière de QI. Robert F. Kennedy Jr. s'oppose à l'ajout de fluorure dans les systèmes d'eau publique et, sans preuve concluante, a établi un lien entre les niveaux actuels de fluoration aux États-Unis et des problèmes de santé, y compris le cancer.

Ken Paxton est candidat au Sénat des États-Unis en 2026 et tente de détrôner le sénateur républicain sortant John Cornyn.