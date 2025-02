Colgate-Palmolive: rachat dans l'alimentation animale information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 12:32









(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive a annoncé mercredi soir avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de l'australien Care TopCo, le propriétaire de la marque d'alimentation animale Prime100.



Le groupe américain de produits de grande consommation justifie l'opération par sa stratégie consistant à investir au sein de ses marchés à plus forte croissance.



Colgate-Palmolive, qui détient déjà la marque Hill's, s'attend à ce que le rachat de Prime100, qui a été lancée en 2014, n'ait pas d'impact sur ses résultats cette année.



L'acquisition, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, sera financée par sa trésorerie existante et un recours à la dette. Sa finalisation est attendue dans le courant du deuxième trimestre.





Valeurs associées COLGATE-PALMOLIV 86,40 USD NYSE +0,44%