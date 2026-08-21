Colgate Palmolive Inde nomme un cadre de Kenvue au poste de directeur général

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Colgate-Palmolive India COLG.NS a nommé vendredi Manish Anandani, cadre chez Kenvue KVUE.N , au poste de directeur général, à compter du 28 septembre.

Cette nomination intervient alors que la filiale indienne du géant américain des produits de grande consommation mise sur la « premiumisation » comme moteur de croissance dans le pays, et que le secteur indien de la grande consommation s'oriente de plus en plus vers le commerce électronique comme canal de distribution principal .

M. Anandani occupait jusqu’à récemment le poste de directeur général pour l’Inde et l’Asie du Sud chez Kenvue, société issue de la scission de l’activité grand public du géant pharmaceutique Johnson & Johnson et cotée en bourse depuis 2023. Avant son passage de quatre ans au sein de cette entreprise, il a occupé divers postes de direction chez Johnson & Johnson.

Auparavant, il a passé près de 13 ans chez Colgate-Palmolive, tant au sein de la filiale indienne que de la société mondiale, où il s’est spécialisé dans le commerce électronique et la stratégie de distribution.

La filiale indienne de ce géant américain des produits de grande consommation a ajouté que l’actuelle directrice générale, Prabha Narasimhan, avait été promue à un poste de direction au sein de la société mondiale.

Mme Narasimhan a occupé les fonctions dedirectrice généraleet dedirectrice générale de Colgate-Palmolive Independant près de quatre ans, après avoir occupé des postes de direction dans le secteur des produits de grande consommation.

L'action de la société a reculé de 1 % après cette annonce.