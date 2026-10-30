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Colgate-Palmolive en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 12:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** L'action du fabricant de dentifrice Colgate-Palmolive CL.N affiche une hausse d'environ 3% à 95,90 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté et dépasse les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfice pour le troisième trimestre

** Elle table sur une croissance du bénéfice par action ajusté de 5% à 7% pour l'ensemble de l'année 2026, contre une croissance à un chiffre modérée précédemment

** Toutefois, la société revoit à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel, les ramenant à une fourchette de 4% à 5%, contre 2% à 6% précédemment

** Le chiffre d’affaires net du troisième trimestre s’élève à 5,37 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 5,33 milliards de dollars — données compilées par LSEG

** Enregistre un bénéfice par action ajusté de 97 cents, dépassant les prévisions de 93 cents

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, l’action a progressé d’environ 18%

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