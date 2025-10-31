 Aller au contenu principal
Colgate-Palmolive en baisse après l'abaissement de ses prévisions de ventes annuelles
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions du fabricant de dentifrice Colgate-Palmolive < CL.N > ont baissé d'environ 2% à 75,24 dollars avant la mise sur le marché

** La société réduit ses prévisions de ventes annuelles , l'incertitude économique croissante réduisant l'appétit des consommateurs pour les articles à prix élevé, même dans les produits de base

** La société s'attend maintenant à une croissance organique annuelle des ventes de 1 % à 2 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance dans le bas de la fourchette de 2 % à 4 %

** La marge brute trimestrielle ajustée baisse de 190 points de base à 59,4%

** La société continue de s'attendre à un impact d'environ 75 millions de dollars des coûts liés aux droits de douane, déclare la société

** La société déclare un chiffre d'affaires au 3ème trimestre conforme aux estimations des analystes et dépasse les attentes en matière de bénéfices ajustés

** CL en baisse de ~15,8 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

COLGATE-PALMOLIV
76,470 USD NYSE 0,00%
