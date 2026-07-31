Colgate-Palmolive confirme ses prévisions de chiffre d'affaires annuel malgré une faible demande en Amérique du Nord

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Colgate-Palmolive CL.N a réaffirmé vendredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, malgré une hausse trimestrielle, le fabricant de dentifrice continuant de faire face à une demande atone en Amérique du Nord, ce qui a entraîné une baisse de 2,5 % de son cours.

La hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant, liée au conflit au Moyen-Orient, a durement touché les consommateurs à faibles revenus, ce qui complique la tâche des entreprises américaines de biens de consommation pour répondre à la demande, tant sur le segment économique que sur le segment haut de gamme.

* Le chiffre d’affaires organique de la société en Amérique du Nord a reculé de 3 % au cours du trimestre, sous l’effet d’une baisse des volumes de 3,9 %, la croissance plus lente de la catégorie, les pertes de parts de marché, la concurrence accrue et les réductions de stocks chez les principaux détaillants ayant pesé sur les ventes.

* Elle continue toutefois de tabler sur une croissance de son chiffre d’affaires net annuel comprise entre 2 % et 6 %, et a revu à la hausse la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, passant d’une croissance comprise entre un chiffre bas et un chiffre moyen à une croissance à un chiffre moyen.

* Colgate a toutefois mis en garde contre des difficultés supplémentaires par rapport à ces prévisions, car les nouveaux droits de douane de 10 % et 12,5 % imposés par l’administration Trump devraient plus que compenser les avantages tirés des remboursements de droits de douane reçus au deuxième trimestre.

* Son concurrent Procter & Gamble PG.N a annoncé mardi qu’il prévoyait une croissance plus lente de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2027, après que ses ventes trimestrielles ont manqué les estimations et que ses marges ont chuté dans un "environnement géopolitique et économique très difficile".

* Colgate-Palmolive a affiché une hausse de 4,9 % de son chiffre d’affaires net, à 5,36 milliards de dollars, pour le trimestre clos le 30 juin, conformément aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté, à 99 cents, a dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 95 cents.