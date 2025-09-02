Colgate-Palmolive conclut un accord de 332 millions de dollars avec ses employés au sujet des pensions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Colgate-Palmolive CL.N a accepté de payer 332 millions de dollars pour régler une action collective de longue date accusant la société de produits de consommation d'avoir commis des erreurs dans le calcul des pensions de ses employés.

Un accord préliminaire couvrant 1 177 employés a été déposé vendredi soir au tribunal fédéral de Manhattan et nécessite l'approbation d'un juge. Les employés recevraient environ 232,7 millions de dollars après déduction des frais et honoraires d'avocats. L'affaire a débuté en 1989, lorsque Colgate a converti son régime de retraite en un régime à capitalisation et a permis aux participants de recevoir des prestations sous forme de sommes forfaitaires.

Colgate a modifié son régime en 2005 pour accorder rétroactivement des annuités aux participants qui avaient reçu des sommes forfaitaires mais n'avaient pas reçu la valeur totale de leurs prestations. Les plaignants ont déclaré que Colgate avait fait une erreur dans le calcul de ces paiements.

Le litige sur les pensions de Colgate a débuté en 2007 et le règlement de vendredi porte sur une action en justice intentée en 2016.

Colgate a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré avoir conclu un accord afin d'éviter les risques et les dépenses liés à d'autres litiges. Colgate n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La société new-yorkaise a mis de côté de l'argent pour le règlement au cours des premiers trimestres de 2023 et 2025.

Les autres marques de Colgate sont Hill's Pet Nutrition, Irish Spring, Speed Stick, Lady Speed Stick et Tom's of Maine.

L'affaire est McCutcheon et al v. Colgate-Palmolive Co et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 16-04170.