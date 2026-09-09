Colas remporte un nouveau contrat pour l'aéroport de Los Angeles

Colas, la division de construction routière de Bouygues, indique que sa filiale américaine Sully-Miller Contracting s'est vu attribuer par Los Angeles World Airports (LAWA), l'autorité qui exploite l'aéroport international de Los Angeles (LAX), un contrat de 70 MEUR.

Ce contrat porte sur la reconstruction complète du tronçon d'un mile situé à l'extrémité ouest de la voie de circulation A (Taxiway A), ainsi que d'une partie de la voie de circulation F (Taxiway F). La reconstruction de la voie de circulation A sera réalisée en 2027, tandis que celle de la voie de circulation F est prévue au début de l'année 2028.

L'aéroport international de Los Angeles est le 7e aéroport le plus fréquenté au monde et constitue la principale porte d'entrée internationale vers la Californie du Sud, avec environ 580 000 mouvements d'aéronefs en 2025.

L'équipe de Sully-Miller interviendra six jours sur sept et jusqu'à 20 heures par jour afin de respecter le calendrier particulièrement resserré du projet, dont l'achèvement est prévu avant les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Il s'agit du 8e projet réalisé par Sully-Miller pour Los Angeles World Airports au cours des sept dernières années, représentant plus de 350 MEUR de contrats de construction depuis 2019.