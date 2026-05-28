information fournie par Reuters • 28/05/2026 à 07:47

Colas remporte sept contrats en Finlande pour environ €76 mlns

Colas BOUY.PA :

* REMPORTE SEPT CONTRATS D’ENTRETIEN ROUTIER EN FINLANDE

* SA FILIALE DESTIA A REMPORTÉ SEPT CONTRATS D’ENTRETIEN ROUTIER RÉGIONAL EN FINLANDE POUR LA PÉRIODE 2026-2031, POUR UN MONTANT TOTAL D’ENVIRON 76 MILLIONS D’EUROS

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(Rédaction de Gdansk)