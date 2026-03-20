information fournie par Reuters • 20/03/2026 à 07:50

Colas, la filiale de Bouygues, rachète les activités routières et de recyclage de Frauenrath en Allemagne

Bouygues SA BOUY.PA :

* SIGNE UN ACCORD POUR ACQUÉRIR LES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION ROUTIÈRE ET DE RECYCLAGE DU GROUPE FRAUENRATH, UNE ENTREPRISE FAMILIALE ALLEMANDE

* LA FINALISATION DE L'OPÉRATION EST ATTENDUE D'ICI LA FIN DU S1 2026

Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)