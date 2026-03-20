Colas, la filiale de Bouygues, rachète les activités routières et de recyclage de Frauenrath en Allemagne

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Unilever a déclaré vendredi être en discussions avec la société américaine McCormick & Company en vue de lui vendre son activité agroalimentaire, qui comprend des marques telles que la mayonnaise Hellmann’s ainsi que les soupes et assaisonnements Knorr.
information fournie par AFP Video•20.03.2026•08:34•
"Nous pouvons l'emporter et alors tout changera de la cave au grenier dans ce pays", dit le chef de file de La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon à propos de la prochaine élection présidentielle de 2027, lors d'un meeting de la candidate du parti à la mairie ...
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(Actualisé avec Bouygues, Exail, Unilever, Elmos Semiconductor, Bridgepoint, Spire Healthcare, Standard Chartered, JD Wethersspoon) Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * BOUYGUES BOUY.PA - Colas, filiale du groupe français, a annoncé ...
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SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ...
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