information fournie par Reuters • 02/06/2026 à 07:43

Colas finalise l'acquisition des activités de construction routière et de recyclage de Frauenrath en Allemagne

Colas BOUY.PA :

* FINALISE L'ACQUISITION DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION ROUTIÈRE ET DE RECYCLAGE DU GROUPE FRAUENRATH EN ALLEMAGNE

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(Rédaction de Gdansk)