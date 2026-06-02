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Colas finalise l'acquisition des activités de construction routière et de recyclage de Frauenrath en Allemagne
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 07:43

Colas BOUY.PA :

* FINALISE L'ACQUISITION DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION ROUTIÈRE ET DE RECYCLAGE DU GROUPE FRAUENRATH EN ALLEMAGNE

Texte original tinyurl.com/yvyjabr7 Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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