Colas finalise l'acquisition des activités de construction routière et de recyclage de Frauenrath en Allemagne

Colas BOUY.PA :
* FINALISE L'ACQUISITION DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION ROUTIÈRE ET DE RECYCLAGE DU GROUPE FRAUENRATH EN ALLEMAGNE
Texte original tinyurl.com/yvyjabr7 Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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L'ancienne ministre UMP Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait annoncé quitter la politique après son échec aux législatives de 2017, a annoncé mardi qu'elle soutiendrait Édouard Philippe à la présidentielle. "Je vais soutenir Édouard Philippe", a déclaré celle qui ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Les recherches continuent mardi pour tenter de retrouver la collégienne de 11 ans, Lyhanna, portée disparue à Fleurance, dans le Gers, au lendemain de la mise en examen d'un homme de 41 ans pour enlèvement. "Les recherches se poursuivent", a dit à l'AFP mardi matin ... Lire la suite
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