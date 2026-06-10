Colas (Bouygues) va réhabiliter une nouvelle piste à l'aéroport Paris-Orly

Colas, en tant que mandataire d'un groupement réunissant sa filiale Tersen ainsi que Spie Batignolles Valérian, JDC Airports et Cegelec, indique avoir été retenu par le groupe ADP pour la réhabilitation de la piste 4 de l'aéroport Paris-Orly, des travaux qui débuteront en août 2026 pour une durée d'environ quatre mois.

"Plus de 350 collaborateurs seront mobilisés pour réhabiliter les 3 350 mètres de la piste 4 et ses voies d'accès", précise la filiale de Bouygues, spécialisée dans la construction et l'entretien des infrastructures de transport ainsi que des aménagements urbains.

Ce chantier d'envergure comprend également la rénovation de sept voies de circulation des avions et la reconfiguration d'un carrefour stratégique. L'opération prévoit par ailleurs la modernisation d'autres infrastructures aéronautiques, telles que l'installation de plus de 40 kilomètres de réseaux de balisage et d'assainissement.

Conformément à ses engagements environnementaux, Colas déploiera plusieurs solutions innovantes qui permettront de réduire de 48% les émissions de carbone par rapport aux prescriptions initiales. Par ailleurs, près de 90% des matériaux issus de la démolition seront recyclés, soit directement sur le site, soit via les plateformes de valorisation et de recyclage de Tersen.

Ces dernières années, Colas a rénové la piste 3 de Paris-Orly, les pistes 1 et 3 de Paris-Charles de Gaulle, ainsi que les pistes de Nice Côte d'Azur et du Luxembourg. À l'international, il a récemment livré la 3e piste de Bangkok et construit actuellement un taxiway à Los Angeles.