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Colas (Bouygues) va réhabiliter la piste 4 de l'aéroport Paris-Orly
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 07:54

Colas, filiale de Bouygues BOUY.PA , a annoncé mercredi avoir été désignée par Groupe ADP ADP.PA pour prendre en charge la réhabilitation de la piste 4 de l'aéroport Paris-Orly, dont les travaux débuteront en août 2026.

Ce chantier, remporté en groupement avec sa filiale Tersen, Spie Batignolles, Valérian, JDC Airports et Cegelec, mobilisera 350 collaborateurs verra notamment la rénovation des 3.350 mètres de la piste 4, selon un communiqué.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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