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Colas (Bouygues) va réhabiliter la piste 4 de l'aéroport Paris-Orly
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 08:27

Conférence Viva Technology dédiée à l'innovation et aux startups au parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris

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‌Colas, filiale de ​Bouygues, a annoncé mercredi avoir été ​désignée par Groupe ​ADP pour ⁠prendre en charge ‌la réhabilitation de la piste 4 ​de ‌l'aéroport Paris-Orly, dont ⁠les travaux débuteront en août ⁠2026.

Ce chantier, ‌remporté en groupement ⁠avec sa ‌filiale Tersen, ⁠Spie Batignolles, Valérian, ⁠JDC Airports ‌et Cegelec, mobilisera ​350 ‌collaborateurs verra notamment la rénovation ​des 3.350 mètres ⁠de la piste 4, selon un communiqué.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)

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