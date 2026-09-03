Colas (Bouygues) va moderniser une rocade en Finlande

Colas indique que sa filiale finlandaise Destia, en alliance avec la société d'ingénierie et de conseil WSP Finland, a été choisie pour réaliser la première phase de modernisation de la rocade E18 de Turku, dans sa traversée du centre-ville de Raisio, en Finlande. Cette opération représente un montant d'environ 130 MEUR pour Destia.

Après une première phase de développement remportée en 2025 par le groupement dans le cadre d'un contrat distinct, pour un montant de 6,2 MEUR, les travaux ont débuté en juillet 2026. La mise en service est prévue en juillet 2030.

La rocade E18 de Turku s'inscrit dans le corridor Scandinavie-Méditerranée du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Elle accueille jusqu'à 31 000 véhicules par jour, avec une part importante de poids lourds liée notamment aux activités portuaires, logistiques et industrielles de la région.

Selon la filiale de construction routière de Bouygues, cette opération vise à moderniser la traversée du centre-ville de Raisio afin de répondre aux besoins de mobilité sur cet axe stratégique, tout en améliorant la fluidité du trafic, la sécurité routière et le cadre urbain.

Cette première étape comprend notamment la construction, sur la rocade E18 (route nationale 40), d'un tunnel routier d'environ 420 mètres comportant trois voies dans chaque sens. De nouvelles connexions au réseau de voirie urbaine seront également créées afin de faciliter les déplacements locaux.