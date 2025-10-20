 Aller au contenu principal
Colas (Bouygues) renouvelle un partenariat avec TotalEnergies
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 08:42

TotalEnergies et Colas, filiale de Bouygues spécialisée dans les infrastructures de transport, annoncent renouveler leur partenariat pour 3 ans afin d'accélérer ensemble la décarbonation des activités de construction en France et à l'international.

Ce partenariat est axé autour du déploiement à grande échelle de solutions multi-énergies telles que la fourniture de biocarburants (HVO) et l'alimentation électrique des chantiers via des batteries, en remplacement des groupes électrogènes traditionnels.

Il porte aussi sur l'installation d'infrastructures de recharge électrique (et alimentées par une électricité d'origine renouvelable) pour la flotte de Colas, et sur la valorisation du foncier existant de Colas avec l'installation de centrales solaires à l'international.

Colas vise à réduire de 46,5% ses émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2) d'ici 2030, et TotalEnergies prévoit de diminuer de 25%, par rapport à 2015, l'intensité carbone des produits énergétiques vendus à ses clients à horizon 2030.

Valeurs associées

