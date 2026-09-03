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Colas (Bouygues) remporte un contrat de modernisation routière en Finlande
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 07:50
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Colas BOUY.PA :

* REMPORTE LE CONTRAT DE MODERNISATION DE LA ROCADE E18 EN FINLANDE

* CETTE OPÉRATION REPRÉSENTE UN MONTANT D’ENVIRON 130 MILLIONS D'EUROS POUR DESTIA, FILIALE FINLANDAISE

* LA MISE EN SERVICE EST PRÉVUE EN JUILLET 2030

Texte original nFWN44U177

Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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