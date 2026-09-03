Colas (Bouygues) remporte un contrat de modernisation routière en Finlande

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Au milieu des grues, sur le chantier de la ligne 15 du futur métro souterrain circulaire autour de Paris, un tapis convoyeur charrie du sable noir à l'éclat métallique. Juste à côté, des tonnes de béton sont coulées pour construire la gare Nanterre-la Folie qui ...
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SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ...
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information fournie par Zonebourse•03.09.2026•07:08•
Bureau Veritas annonce avoir procédé à une nouvelle émission obligataire d'un montant de 700 MEUR à échéance septembre 2034, assortie d'un coupon de 4,125%, une transaction qui refinance des émissions obligataires arrivant à échéance en septembre 2026 et janvier ...
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* SOITEC SOIT.PA a relevé mercredi son objectif de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de son exercice grâce à la demande en Photonics-SOI, le fournisseur français de matériaux de semi-conducteurs anticipant une croissance d'environ 50% sur un an contre ...
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