Colas (Bouygues) remporte un contrat de €104 mlns pour la nouvelle Ligne 9 de Santiago au Chili

Bouygues SA BOUY.PA :
* COLAS REMPORTE UN NOUVEAU CONTRAT FERROVIAIRE AU CHILI
* LE CONTRAT SUR LES ÉTUDES, LA FOURNITURE, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES, AINSI QUE DU SYSTÈME SCADA
* LE CONTRAT POUR UN MONTANT D’ENVIRON 104 MLNS D’EUROS
* A L’ISSUE DE L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL LANCÉ PAR LE MÉTRO DE SANTIAGO DANS LE CADRE DE LA LIGNE 9 DE SANTIAGO
Texte original [https://tinyurl.com/3v8jjut2] Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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