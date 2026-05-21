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Colas (Bouygues) remporte un contrat autoroutier en Ontario
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 08:02

Colas, filiale de Bouygues, annonce avoir été sélectionné par le gouvernement de l'Ontario, au Canada, pour réaliser la section ouest du contournement de Bradford, un projet d'autoroute à quatre voies, pour un montant de 345 MEUR.

Le contournement de Bradford est une autoroute à accès contrôlé de 16,3 km reliant l'autoroute 400 (comté de Simcoe) à l'autoroute 404 (région de York), et le contrat remporté par Colas porte sur un tronçon de 6,5 km entre l'autoroute 400 et Yonge Street.

Les travaux, qui incluent la construction de nouveaux échangeurs, le remplacement d'un pont et la création d'une connexion directe avec l'autoroute 400, doivent débuter dans les prochaines semaines, avec une date d'achèvement prévue en 2030.

Ce projet vise à réduire significativement la congestion routière dans la région de York et le comté de Simcoe, avec un gain estimé pouvant atteindre jusqu'à 35 minutes sur certains trajets. Il devrait également soutenir environ 2 200 emplois par an.

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