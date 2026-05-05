Coinbase va supprimer environ 14% de ses effectifs

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(Actualisé avec contrats à terme sur indices, BioNTech, résultats de Pfizer, PayPal DuPont, Paramount Skydance, Harley-Davidson, Marathon Petroleum, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 5 mai - ** L'action de la plateforme de cryptomonnaies Coinbase COIN.O progresse de 3,75% ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•05.05.2026•13:23•
Le groupe britannique de téléphonie Vodafone a annoncé mardi un accord à 4,3 milliards de livres (près de 5 milliards d'euros) avec le hongkongais CK Hutchison pour racheter ses parts dans l'un des principaux opérateurs mobiles du Royaume-Uni, Three, dont il deviendra ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•05.05.2026•13:18•
Dans un contexte d'inflation où les Français font des arbitrages dans leurs dépenses, le géant de la restauration rapide, McDonald's, lance mardi trois offres à prix réduits en France, son deuxième marché derrière les États-Unis, quitte à réduire ses marges. "Depuis ...
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