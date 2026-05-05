information fournie par Reuters • 05/05/2026 à 13:04

Coinbase va supprimer environ 14% de ses effectifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coinbase COIN.O a annoncé mardi son intention de supprimer environ 14% de ses effectifs mondiaux.