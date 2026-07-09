Coinbase rétablit les opérations sur les marchés de prédiction après un problème technique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour: le problème est résolu)

Coinbase COIN.O a rétabli les opérations sur les marchés de prédiction sur sa plateforme après que les utilisateurs se sont retrouvés dans l'impossibilité d'effectuer des transactions, a indiqué la société jeudi dans un message d'état.

La société a déclaré à Reuters que le service avait désormais repris, sans donner plus de détails sur la cause du problème.

Un message d'état publié plus tôt sur le site web indiquait que Coinbase enquêtait sur le problème.