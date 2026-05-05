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Coinbase réduit ses effectifs pour accélérer son virage vers l'IA
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 15:15

La plateforme d'échange de cryptomonnaies annonce une suppression de 14% de ses postes afin d'adapter sa structure à un marché plus incertain et à l'essor de l'intelligence artificielle.

Coinbase a annoncé la suppression d'environ 14% de ses effectifs, dans le cadre d'une restructuration visant à renforcer son efficacité et à accompagner sa transition vers l'intelligence artificielle. Le directeur général Brian Armstrong a justifié cette décision par la volatilité persistante du marché des cryptomonnaies et par les transformations rapides liées à l'IA, qui permettent selon lui de fonctionner avec des équipes plus réduites. Cette annonce a été bien accueillie par les marchés, avec une hausse d'environ 3% du titre en avant-Bourse.

Le groupe, dont l'effectif totalisait 4 950 employés fin décembre 2025, entend ainsi se repositionner comme une entreprise plus agile, capable de tirer parti des nouvelles technologies tout en maîtrisant ses coûts dans un environnement cyclique. Cette décision intervient à la veille de la publication des résultats trimestriels et s'inscrit dans une tendance plus large du secteur technologique, où plusieurs entreprises ont récemment engagé des réductions d'effectifs pour s'adapter aux évolutions induites par l'IA.

Malgré cette restructuration, Coinbase maintient sa stratégie de développement dans les actifs numériques. Brian Armstrong a réaffirmé sa confiance dans les perspectives du secteur, mettant en avant des segments comme les stablecoins, la tokenisation et les marchés prédictifs. L'industrie crypto évolue vers un modèle plus structuré, axé sur des revenus plus stables et une adoption accrue par les institutions, dans un cadre réglementaire en renforcement.

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