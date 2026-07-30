Coinbase obtient gain de cause dans une grande partie du recours collectif intenté par ses clients concernant la vente de jetons aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Coinbase COIN.O a obtenu jeudi le rejet d’une grande partie d’un recours dans lequel des clients accusaient la plus grande plateforme américaine d’échange de cryptomonnaies d’avoir vendu illégalement des titres sans être enregistrée en tant que plateforme d’échange ou courtier-négociant. Les clients avaient intenté une action collective concernant plus de 60 tokens, dont le XRP et le dogecoin, qu’ils considéraient comme des titres non enregistrés, et réclamaient des dommages-intérêts d’un montant non précisé.

* Le juge fédéral de district Paul Engelmayer, à Manhattan, a rejeté toutes les demandes fondées sur des transactions « appariées », dans lesquelles Coinbase mettait en correspondance les ordres d’achat et de vente de ses clients. Celles-ci représentaient environ 99,97 % du volume des transactions, soit plusieurs centaines de milliards de dollars.

* Le juge a également indiqué que les clients pouvaient faire valoir leurs droits concernant les transactions dites « de stock », dans lesquelles Coinbase exécute les ordres à partir des jetons qu’elle détient. Celles-ci représentaient le volume de transactions restant, soit au moins 178 millions de dollars de ventes.

* Les avocats des clients n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Coinbase et ses avocats n’ont pas non plus répondu immédiatement à des demandes similaires.

* À l’instar d’autres acteurs du secteur des cryptomonnaies, Coinbase a bénéficié d’un assouplissement de la surveillance réglementaire sous le second mandat de l’administration Trump.

* L’issue du procès dépendait de la question de savoir si Coinbase pouvait être qualifiée de « vendeur légal » au sens de la loi fédérale sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act) et des lois étatiques dites « blue sky », destinées à prévenir les ventes frauduleuses de titres.

* M. Engelmayer a déclaré que Coinbase n’était pas un vendeur au sens de la loi pour les transactions appariées, car elle ne transférait pas la propriété des jetons aux acheteurs et n’incitait pas, ni ne « sollicitait », les transactions en se contentant de fournir des informations générales sur les jetons et l’historique de leurs cours.

* En revanche, Coinbase était un vendeur au sens de la loi pour les transactions sur stocks, car elle transférait la propriété des jetons aux acheteurs et agissait en tant que courtier et souscripteur, a précisé M. Engelmayer.

* Le procès a débuté en 2021. En 2023, M. Engelmayer a rejeté d’autres chefs d’accusation en vertu de la législation fédérale sur les valeurs mobilières.

* Digital Chamber, un groupe professionnel du secteur des cryptomonnaies, a soutenu Coinbase, affirmant qu’une définition trop large de la notion de « vendeur légal » pourrait freiner l’innovation et détourner les volumes de transactions vers des bourses situées hors des États-Unis.

* L’année dernière, la Commission américaine des opérations boursières (SEC) a mis fin à une action en justice qu’elle avait intentée en 2023 et dans laquelle elle accusait Coinbase d’autoriser les transactions de jetons qui auraient dû être enregistrés en tant que titres.