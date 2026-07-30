Coinbase Global recule après avoir annoncé une perte trimestrielle

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30 juillet - ** L'action Coinbase COIN.O a reculé de 5 % à 154,74 dollars lors des échanges après clôture

** La plateforme d'échange de cryptomonnaies enregistre un troisième trimestre consécutif de pertes, pénalisée par la baisse de ses revenus liés aux transactions, le ralentissement prolongé des marchés des cryptomonnaies ayant freiné l'activité de trading

** La société affiche une perte trimestrielle de 359,5 millions de dollars, soit 1,36 dollar par action, contre un bénéfice de 1,43 milliard de dollars, soit 5,14 dollars par action, il y a un an

** Le chiffre d’affaires lié aux transactions de COIN a reculé de 21 % au cours du trimestre, passant de 764 millions de dollars l’année précédente à 599 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires total de COIN au deuxième trimestre a reculé de 18,5 % pour s'établir à 1,22 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 28 % depuis le début de l'année