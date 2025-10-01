Coinbase fait l'objet d'une action en justice restreinte de la part des actionnaires

Coinbase accusé d'avoir dissimulé des risques liés à la SEC et à la faillite

Le juge autorise les plaintes alléguant spécifiquement des actes répréhensibles

Coinbase s'engage à se défendre contre les plaintes restantes

Un juge fédéral a déclaré que les actionnaires de Coinbase COIN.O peuvent poursuivre une action en justice restreinte accusant le plus grand opérateur américain d'échange de crypto-monnaies d'avoir dissimulé des risques commerciaux, y compris la possibilité d'être poursuivi par la Securities and Exchange Commission.

Dans une décision rendue mardi soir, le juge du district américain Brian Martinotti à Newark, dans le New Jersey, a rejeté les demandes de Coinbase, de ses cadres supérieurs et de ses directeurs pour un rejet total des réclamations fondées sur des douzaines de déclarations faites sur deux ans dans des documents réglementaires, des appels à résultats, des articles de blog et des tweets.

Les actionnaires ont déclaré que Coinbase les avait trompés en leur faisant croire qu'il était improbable que la SEC l'accuse devant les tribunaux d'exploiter une bourse de valeurs non enregistrée, et qu'elle avait présenté de manière inexacte le risque qu'ils perdent des actifs si Coinbase se déclarait en faillite.

Le juge Martinotti a déclaré que les actionnaires ne pouvaient pas déposer de plainte en se fondant uniquement sur la "plaidoirie de groupe", c'est-à-dire sur des déclarations contenues dans des documents publiés par le groupe, tels que des communiqués de presse, qui ne suggèrent pas qu'un défendeur en particulier ait eu l'intention de commettre une fraude.

"Lorsque les plaignants ont fourni de manière appropriée des précisions défendeur par défendeur, les réclamations doivent être maintenues", a-t-il ajouté.

La décision de 59 pages du juge Martinotti ne précise pas les déclarations qu 'il a rejetées, car les parties n'ont pas identifié celles qui pourraient impliquer une plaidoirie de groupe. "Les juges ne sont pas comme des cochons, chassant les truffes enfouies dans les mémoires", a déclaré le juge dans une note de bas de page.

Dans un communiqué, Coinbase a qualifié la décision de "progrès significatif" et a déclaré qu'elle s'engageait à se défendre vigoureusement contre toute réclamation restante.

Les avocats des actionnaires n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le 6 juin 2023, le cours de l'action Coinbase a chuté de 12 % après que la SEC a poursuivi l'entreprise pour avoir permis l'échange de jetons qui, selon le régulateur, auraient dû être enregistrés en tant que titres.

Les actions ont également chuté de plus de 26 % le 11 mai 2022 après que Coinbase a ajouté des informations et signalé une baisse de revenus plus importante que prévu .

Le recours collectif proposé par le fonds de pension suédois Sjunde AP-Fonden couvre les actionnaires de Coinbase entre le 14 avril 2021 et le 5 juin 2023.

En février, la SEC a mis fin à ses poursuites contre Coinbase, alors que l'administration Trump assouplit la surveillance réglementaire du secteur des crypto-monnaies.

L'affaire est In re Coinbase Global Inc Securities Litigation, U.S. District Court, District of New Jersey, No. 22-04915.