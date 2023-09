Coinbase : est-ce le moment d’acheter des actions Coinbase ?

(Crédits photo : Pexels - Worldspectrum )

Café de la Bourse a passé Coinbase à la loupe. On s'est intéressé à la mission et aux ambitions du groupe, au détail de ses activités ainsi qu'à sa performance financière. On s'est aussi penché sur la configuration technique du cours de l'action Coinbase en Bourse. Retrouvez notre analyse et notre avis sur l'action Coinbase.

Qui est Coinbase, ce leader mondial de la crypto monnaie ?

La raison d'être de Coinbase est de donner à tout le monde la possibilité d'accéder à la crypto monnaie. L'entreprise croit que la crypto monnaie a le potentiel de révolutionner le système financier mondial, et elle s'est engagée à la rendre accessible et facile à utiliser pour tous.

Les ambitions de Coinbase sont de devenir la principale plateforme de crypto monnaie au monde, en offrant des services et des produits innovants qui répondent aux besoins de ses clients. Coinbase se donne aussi une mission d'évangélisation en souhaitant éduquer le grand public sur la crypto monnaie et ses avantages. Coinbase souhaite également travailler main dans la main avec les gouvernements et les régulateurs pour garantir que la crypto monnaie est utilisée de manière sûre et responsable.

Quelle est la stratégie de Coinbase ?

À court terme, Coinbase s'efforce de permettre l'accès à ce nouveau système financier ouvert.

Être l'endroit le plus facile pour acheter et vendre de la monnaie numérique

La chose la plus importante sur laquelle se concentre Coinbase à court terme est de permettre aux individus de convertir facilement leur monnaie locale en monnaie numérique. Il s'agit d'un élément clé de l'infrastructure, un peu comme le rôle des fournisseurs d'accès à Internet aux premiers jours d'Internet. Coinbase souhaite ajouter sur ces produits autant de pays et de méthodes de paiement que possible. Il s'agit pour cela d'établir des relations solides avec les régulateurs et les banques partenaires, et de se connecter au monde financier traditionnel. Cela passe aussi par un produit facile à utiliser, sûr et fiable, sur lequel l'entreprise souhaite développer son moteur principal de revenus qui lui permettra d'aborder sereinement les étapes suivantes de sa mission d'adoption massive des crypto monnaies.

Contribuer à la croissance de l'industrie crypto en créant des prototypes d'applications révolutionnaires

Une fois que l'infrastructure qui sous-tend la monnaie numérique aura atteint sa maturité, Coinbase souhaite développer de nombreuses applications à usage plus direct pour les consommateurs. Ce sont les produits réels que les consommateurs finaux et les entreprises utiliseront quotidiennement.

Quelles sont les forces et faiblesses de Coinbase ?

Quelles sont les activités de Coinbase ?

Coinbase est une entreprise américaine de crypto monnaies qui offre une plateforme d'achat, de vente, de stockage et d'échange de crypto monnaies. Elle a été fondée en 2012 par Brian Armstrong et Fred Ehrsam, et est devenue la plus grande plateforme d'échange de crypto monnaies au monde, avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays.

Les activités principales de Coinbase sont les suivantes :

Coinbase Consumer

Coinbase Consumer s'adresse aux particuliers et aux investisseurs particuliers. Elle propose une plateforme d'achat, de vente et de stockage de crypto monnaies, ainsi que des services d'éducation et d'assistance à la clientèle.

Coinbase Prime

Coinbase Prime s'adresse aux institutions financières et aux investisseurs institutionnels. Elle propose des services d'achat, de vente et de stockage de crypto monnaies, ainsi que des services de gestion de portefeuille et de trading.

Coinbase Commerce

Coinbase Commerce permet aux entreprises d'accepter des paiements en crypto monnaies. Elle propose des API et des services de support pour aider les entreprises à intégrer les crypto monnaies à leurs activités.

Quelles sont les sources de revenus de Coinbase ?

Les principales sources de revenus de Coinbase sont les suivantes

Frais de transaction

Coinbase facture des frais pour les transactions d'achat, de vente et d'échange de crypto monnaies. Cela représente environ 50 % des revenus de Coinbase en Q2 2023.

Frais de souscriptions et de services

Coinbase génère du revenu grâce aux intérêts généré par le staking, c'est-à-dire la conservation de crypto monnaies sur sa plateforme. L'entreprise perçoit aussi des revenus des intérêts des prêts effectués sur la plateforme en échange d'un dépôt de crypto monnaies en collatéral. Ces frais de souscription et service représentent environ 50 % des revenus en Q2 2023.

Analyse fondamentale de Coinbase

Coinbase a publié le 3 août 2023 les résultats financiers du second semestre 2023. L'entreprise Coinbase affiche un EBITDA ajusté positif grâce à une réduction drastique des coûts par rapport au Q2 2022. En effet, les dépenses d'exploitation récurrentes trimestrielles ont diminué de près de 50 % en glissement annuel. Cela comprend une réduction de plus de 30 % des effectifs d'une année sur l'autre qui, bien que douloureuse, a ouvert la voie à la rentabilité. La capitalisation globale du marché des crypto-monnaies est restée stable d'un trimestre à l'autre, à 1,2 milliard de dollars, si l'on compare la fin du deuxième trimestre à la fin du premier trimestre.

Chiffre d'affaires Coinbase en baisse de 8 %

Le chiffre d'affaires total de Coinbase s'élève à 708 millions de dollars, soit une baisse de 8 % par rapport au trimestre précédent. Les recettes nettes s'élèvent à 663 millions de dollars, soit une baisse de 10 % par rapport au trimestre précédent. Le revenu total des transactions au deuxième trimestre s'est élevé à 327 millions de dollars, soit une baisse de 13 % par rapport au trimestre précédent. Le revenu des transactions est dû à une baisse de 37 % du volume des transactions par rapport au trimestre précédent.

Des économies sur les dépenses opérationnelles

Les dépenses d'exploitation récurrentes (technologie et développement, ventes et marketing, et frais généraux et administratifs) ont diminué collectivement de 1 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 664 millions de dollars.

Résultat net négatif, mais EBITDA ajusté positif

La perte nette s'est élevée à -97 millions de dollars et l'EBITDA ajusté à 194 millions de dollars.

Trésorerie de 5,5 milliards de dollars

Coinbase a terminé le deuxième trimestre avec 5,5 milliards de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie (Dollars américains, l'USDC et le surfinancement des comptes de dépôt).

Perspective pour le troisième trimestre 2023

Coinbase prévoit que le chiffre d'affaires des abonnements et des services du troisième trimestre sera d'au moins 300 millions de dollars et que les frais de transaction du troisième trimestre, exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires net, se situeront aux alentours de 10 %. Enfin, l'EBITDA ajusté de l'année 2023 en dollars absolus sera meilleur qu'en 2022.

Analyse technique de l'action Coinbase

Analyse graphique du cours de bourse de l'action Coinbase

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG, données à titre indicatif

Analyse technique de l'action Coinbase

Sur les 12 derniers mois, l'action Coinbase est en hausse de 24 %. Après l'hécatombe de l'année 2022 où le titre Coinbase a perdu 86 % de sa valeur dans le sillage de la chute du marché des crypto monnaies, l'action Coinbase reprend un peu de couleur en 2023, notamment en réduisant radicalement ses coûts. Le plus bas des 12 derniers mois est atteint fin décembre 2022 : le titre Coinbase rebondit alors sur le support des 33 dollars (en violet sur le graphique) et dépasse rapidement le niveau de support des 51 dollars (bleu sur le graphique) dans sa hausse. La hausse de l'action Coinbase prend fin le 14 juillet 2023, où le titre vient se heurter sur le niveau de résistance des 110 dollars (en jaune sur le graphique).

L'action Coinbase aura tout de même progressé de 220 % entre le 1er janvier et le 14 juillet 2023, témoignant de sa volatilité caractéristique. La tendance de l'action Coinbase à moyen terme est positive avec une moyenne mobile à 100 jours (en rouge sur le graphique) sous sa moyenne mobile à 50 jours (en noir sur le graphique). La tendance de l'action à court terme est plutôt négative avec une moyenne mobile à 20 jours (en vert sur le graphique sous sa moyenne mobile à 50 jours. La MACD est négative et sous sa ligne de signal et le RSI stochastique est en zone neutre.

Notre avis sur l'action Coinbase

Coinbase est une référence du marché des crypto monnaies à la bourse de New York. C'est une bonne manière de s'exposer à la crypto-monnaie tout en conservant un actif tangible qui génère des revenus et peut-être bientôt à nouveau des bénéfices. La plateforme Coinbase est un leader mondial du secteur et joue un rôle très important dans l'adoption des monnaies numériques. Comme tous les investissements liés à la crypto-monnaie, c'est un instrument spéculatif à forte volatilité et le risque de perte est très élevé. Mais si les crypto-monnaies venaient à prendre une place de premier plan dans la finance internationale, il pourrait être intéressant d'avoir des actions Coinbase en portefeuille.

