Coinbase enquête sur un problème lié aux opérations sur les marchés de prédiction sur sa plateforme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Coinbase COIN.O enquête actuellement sur un problème lié aux transactions sur les marchés de prédiction de sa plateforme, a indiqué la société jeudi dans un message d'information.
« Nous sommes conscients que les clients pourraient ne pas être en mesure, pour le moment, d'effectuer des transactions sur les marchés de prédiction via le site web et l'application mobile. Notre équipe examine actuellement ce problème et vous tiendra informés. Vos fonds sont en sécurité », indique le message.
Coinbase n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.
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