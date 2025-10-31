 Aller au contenu principal
Coinbase en hausse après un bénéfice du T3 supérieur aux attentes grâce à un volume de transactions plus élevé
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 11:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions de l'échange de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O augmentent de 4,6% à 343,56 $ avant le marché après un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux estimations grâce à un volume de transactions plus élevé

** Les revenus de transaction de COIN ont bondi de 83,40% par rapport à l'année précédente

** J.P.Morgan et Jefferies relèvent leurs objectifs de cours

** Jefferies indique que l'adoption de la crypto par d'autres sociétés de courtage contribuera à la croissance du nombre d'utilisateurs, à l'augmentation du volume des transactions et à l'apport d'une plus grande liquidité sur le marché

** Le courtier ajoute cependant que la sensibilité de COIN aux prix des cryptos reste un risque important

** bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie au monde, en hausse de 2,1%

** COIN en hausse de 32 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 17,2 % pour le bitcoin

