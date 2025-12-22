Coinbase double la mise sur les marchés de prédiction en signant un accord avec The Clearing Company

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coinbase COIN.O a déclaré lundi qu'il allait acheter la startup de marchés prédictifs The Clearing Company, alors que l'échange de crypto-monnaies cherche à se développer au-delà de son activité principale d'actifs numériques.

Les marchés prédictifs permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des contrats liés aux résultats d'événements réels, allant des élections et des données économiques aux sports et aux décisions politiques, transformant ainsi les prévisions des investisseurs en marchés négociables.

Les partisans de ces marchés affirment que les prix peuvent refléter les attentes collectives de manière plus précise que les sondages ou les prévisions, tandis que leurs détracteurs soutiennent que ces produits brouillent la frontière entre les marchés financiers et les paris, ce qui attire de plus en plus l'attention des autorités de régulation.

La semaine dernière, Coinbase a lancé sa plateforme de marchés prédictifs et a déclaré qu'elle commencerait à permettre aux utilisateurs de négocier des actions, se positionnant ainsi comme un concurrent direct des sociétés de courtage telles que Robinhood HOOD.O et Interactive Brokers

IBKR.O .

Les marchés prédictifs ont fait irruption dans le courant dominant lors de la course présidentielle américaine de 2024 entre Donald Trump et Kamala Harris, et ont depuis suscité un intérêt rapide et des investissements de la part des poids lourds financiers traditionnels et des nouveaux acteurs de la fintech, qui cherchent à s'exposer à cet espace en pleine expansion.

Parallèlement, les plateformes de transactions élargissent leurs gammes de produits pour englober plusieurs classes d'actifs sous un même toit, alors que la concurrence pour le volume des transactions de détail s'intensifie. Selon les analystes, cette évolution pourrait aider Coinbase à réduire sa dépendance à l'égard du négoce de crypto-monnaies à mesure que de nouveaux acteurs envahissent le marché.

L'acquisition de The Clearing Company, qui devrait être finalisée en janvier, est la dixième acquisition de Coinbase en 2025. Coinbase n'a pas divulgué les termes de la transaction.

Parmi les transactions notables réalisées cette année, Coinbase a accepté en mai d'acheter la bourse de produits dérivés Deribit pour 2,9 milliards de dollars, et a suivi en octobre avec une transaction en espèces et en actions d'environ 375 millions de dollars pour la plateforme d'investissement Echo .

Ses actions étaient en hausse de 3 % dans la matinée, en ligne avec les gains des titres crypto cotés aux États-Unis, qui ont augmenté en même temps que les prix du bitcoin .