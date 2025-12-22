Coinbase double la mise sur les marchés de prédiction en signant un accord avec The Clearing Company

(Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 6 et 8, mise à jour des actions) par Manya Saini

Coinbase COIN.O a déclaré lundi qu'il achètera la startup de marchés de prédiction The Clearing Company, sa dixième acquisition cette année, alors que l'échange de crypto-monnaies cherche à se développer au-delà de son activité principale d'actifs numériques.

Les marchés prédictifs permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des contrats liés aux résultats d'événements réels, allant des élections et des données économiques aux sports et aux décisions politiques, transformant ainsi les prévisions des investisseurs en marchés négociables.

Les partisans de ces marchés affirment que les prix peuvent refléter les attentes collectives de manière plus précise que les sondages ou les prévisions, tandis que leurs détracteurs soutiennent que ces produits brouillent la frontière entre les marchés financiers et les paris, ce qui attire de plus en plus l'attention des autorités de régulation.

Les marchés de prédiction ont pris un essor considérable lors de la course à la présidence des États-Unis en 2024 et ont depuis suscité un vif intérêt et des investissements de tous les coins de l'écosystème financier.

Dans le même temps, les plateformes de transactions élargissent leurs gammes de produits pour englober plusieurs classes d'actifs sous un même toit, à mesure que la concurrence s'intensifie. Selon les analystes, cette évolution pourrait aider Coinbase à réduire sa dépendance à l'égard du négoce de crypto-monnaies à mesure que de nouveaux acteurs envahissent le marché.

"Les marchés prédictifs offrent à la société un produit à haute fréquence et à fort engagement qui élargit les raisons d'ouvrir son application au-delà de la crypto", ont écrit les analystes de la maison de courtage Benchmark dans une note la semaine dernière.

Au début du mois, Coinbase a lancé sa plateforme de marchés prédictifs et a déclaré qu'elle commencera à permettre aux utilisateurs de négocier des actions, se positionnant comme un concurrent direct des maisons de courtage telles que Robinhood HOOD.O et Interactive Brokers IBKR.O .

Les analystes de la maison de courtage J.P. Morgan ont écrit dans une note après le dévoilement des produits: "Nous voyons que beaucoup des nouvelles initiatives de Coinbase encouragent et incitent à l'engagement des clients, qui a été épisodiquement plus limité".

L'accord avec The Clearing Company devrait être conclu en janvier. Coinbase n'a pas divulgué les termes de la transaction.

Parmi les transactions notables réalisées cette année, Coinbase a accepté d'acheter la bourse de produits dérivés Deribit pour 2,9 milliards de dollars en mai, et a conclu un accord d'environ 375 millions de dollars pour la plateforme d'investissement Echo en octobre.

Ses actions ont augmenté de 2,6 % dans les échanges de l'après-midi.