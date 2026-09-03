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Coinbase dépose une demande d'autorisation auprès de la SEC pour proposer des contrats perpétuels sur actions
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 23:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coinbase COIN.O a déposé des documents d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine en vue de proposer des contrats à durée indéterminée sur actions, a déclaré jeudi le directeur des politiques de la plateforme d'échange de cryptomonnaies dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Voici quelques précisions:

* Les contrats à durée indéterminée, également appelés “perps”, sont des contrats dérivés qui répliquent des actifs sous-jacents et n’ont pas de date d’échéance, ce qui permet aux traders de conserver leurs positions indéfiniment sans avoir à les renouveler.

* Ce produit devra ensuite être approuvé par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a précisé le directeur des politiques, Faryar Shirzad, dans un message publié sur X.

* “Les contrats perpétuels sur actions bénéficient d’une demande avérée à l’échelle internationale, et nous sommes ravis à l’idée d’une voie réglementée pour les investisseurs américains”, a déclaré Shirzad.

* La crypto-bourse a obtenu l’autorisation de la CFTC , en collaboration avec la plateforme de marchés prédictifs Kalshi, pour proposer des contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies plus tôt cette année.

* Kalshi a déposé une demande d'autorisation auprès de la CFTC pour lancer des contrats à terme perpétuels sur indices boursiers, ce qui la place en concurrence plus directe avec les plateformes d'échange en place.

* Le feu vert de l’autorité de régulation a pesé sur le sentiment à l’égard des actions des bourses au cours du premier semestre, lesquelles se remettent actuellement d’une vague de ventes massives subie lors du premier semestre.

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