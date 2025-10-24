Coinbase augmente alors que J.P. Morgan relève sa recommandation à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 octobre - ** Les actions de Coinbase Global COIN.O augmentent de 7 % à 345,14 $ après que les analystes de J.P. Morgan ont relevé la plateforme de cryptomonnaie de "neutre" à "surpondérer". ** COIN est en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 2 octobre et sa deuxième séance de hausse consécutive.
** "Nous relevons Coinbase à "Surpondérer" car nous envisageons des opportunités de monétisation émergentes et des risques en baisse, à ce que nous considérons comme une valorisation attrayante par rapport aux autres cryptomonnaies. En particulier, nous soulignons deux opportunités que Coinbase explore et qui pourraient être significatives pour la valeur des actions de Coinbase", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dirigés par Kenneth Worthington.
** JPM a augmenté son objectif de cours (PT) sur COIN de 342 $ à 404 $. ** Parmi les 38 analystes couvrant COIN, la note moyenne est "acheter" et l'objectif de cours médian est de 404 $.
** COIN est en hausse de 39,2 % depuis le début de l'année, contre 20,3 % pour l'indice Nasdaq Composite .IXIC .
