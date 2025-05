Coil: une perte nette creusée en 2024 information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 11:03









(CercleFinance.com) - Coil a publié vendredi soir un résultat net en perte de 3,2 millions d'euros au titre de 2024, impacté par la hausse des charges opérationnelles et des éléments non récurrents (dépréciation de goodwill), après une perte de 2,2 millions un an auparavant.



Le spécialiste belge de l'anodisation de l'aluminium a vu son EBITDA divisé par deux à 0,3 million d'euros, malgré des revenus d'activité en hausse de 10,5% à 24,1 millions, portés par la mise en oeuvre de l'accord de collaboration et de licence en Chine.



Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 a reculé de 9,9% à 4,5 millions d'euros, plombé par des ventes de sous-traitance en chute de 16,9%, et dans un environnement incertain, Coil anticipe un recul de son chiffre d'affaires en 2025.





