Coface : nette baisse du résultat opérationnel courant au premier trimestre

(AOF) - Coface a enregistré un résultat net, part du groupe, en baisse de 9,2% à 62,1 millions d'euros au premier trimestre 2025. Le résultat opérationnel courant de l’expert en assurance-crédit internationale a suivi une tendance similaire, reculant de 14,2% à 91,6 millions d'euros contre 106,8 millions d'euros l'année précédente. Le ratio combiné net de réassurance - un ratio clé du secteur - s'est élevé à 68,7%, en hausse de 5,6 points de pourcentage.

Le chiffre d'affaires de Coface a progressé de 2,1% à 473,2 millions d'euros. Il a augmenté de 2% à périmètre et taux de change constants. La croissance est principalement portée par une hausse des services d'information (+14,7%) et une légère augmentation des primes d'assurance-crédit (1,2%).

Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré : " Les revirements américains en matière de commerce international créent un niveau d'incertitude élevé bien que leurs conséquences éventuelles ne soient pas encore visibles ".

Avant d'ajouter : " Dans ce contexte compliqué pour les entreprises, Coface reste très proche de ses clients et maintient à un haut niveau sa prévention sur son portefeuille de risques qui est bien diversifié tant en termes de régions que de secteurs d'activités. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- L’un des trois leaders mondiaux de l’assurance-crédit créée en 1946 et implantée dans 100 pays avec une part de marché de 15 % ;

- Revenus de 1,85 Md€, assurés à 82 % par l’assurance, le reste étant apporté par les services -affacturage, caution et services d’informations ;

- Couverture internationale sur 7 régions : Europe du nord (20 %), Europe de l’ouest (21 %), Europe centrale et de l’est (9 %) Méditerranée-Afrique (29 %), Amérique du nord (9 %), Asie Pacifique (7 %) et l’Amérique latine ;

- Ambition : élaboration d’un écosystème mondial de référence de gestion du risque de crédit, fondé sur 3 piliers : insensibilité aux cycles économiques, maîtrise des risques tant dans la sélection des clients & fournisseurs que dans la conception des offres d’assurance-crédit et qualité des données sur les entreprises dans les 200 pays couverts par le groupe ;

- Capital détenu à 29,85 % par Arch Capital, Bernardo Sanchez Incera présidant le conseil de 9 administrateurs, Xavier Durand étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Power the core » :

- force commerciale : réseau présent dans 200 pays, en propre et via des licences locales, déclinaison de l’offre selon la taille des entreprises et savoir-faire dans les partenariats -avec l’agence de notation Scope et ou le réseau de distribution du Crédit Agricole…,

- robustesse financière et taux de solvabilité très au-dessus de la zone cible de 155- 175 % grâce au travail sur le bilan -dette subordonnée, rachats d’actions…,

- innovation déclinée en 4 points : optimisation de la prédictivité des scores, sécurité et unification des données & systèmes d’information, détention de la propriété des actifs technologiques -Atlas, ICON, Easy, Cofanet… et connectivité des plateformes ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 :

- étape 2025 avec repli de 11 % des émissions vs 2020 et réduction de 30 % de l’exposition du portefeuille aux émissions de CO2,

- extension de l’initiative Single Risk (500 M€ d’exposition sur des projets ESG en 2023),

- intégration du risque environnement dans l’évaluation des risques pays ;

- Renforcement en Afrique-Moyen-Orient avec l’acquisition de Cedar Rose ;

- Bilan très sain : capitaux propres de 221 Mds€, avec un taux d’endettement inférieur à 30 % et ratio de solvabilité de 196 %.

Défis

- Suivi des indicateurs-clé : ratio combiné net de 65,5 %, ratio de sinistralité de 35,2 % et taux de rétention des clients de 92,3 % ;

- Anticipations 2025 : poursuite de la remontée des défaillances d’entreprises et espoir de l’arrivée à terme du déclin de l’activité post-Covid ;

- Objectif 2025 : vers une poursuite de l’amélioration des points-clé du groupe (rentabilité et solvabilité) ;

- Dividende 2024 en hausse à 1,40 €, soit un taux de distribution de 80 %.