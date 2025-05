Elis: confirme l'ensemble de ses objectifs financiers information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 18:21









(CercleFinance.com) - Elis a réalisé un début d'année 2025 en ligne avec ses attentes. Le chiffre d'affaires est en croissance de +3,6% à 1 131,9 ME au 1er trimestre (dont +2,5% de croissance organique).



En France, le chiffre d'affaires est en croissance de +1,9% (intégralement organique). En Europe centrale, le chiffre d'affaires est en hausse de +9,1% (+1,9% en organique).



Le Groupe confirme l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2025. Il vise un croissance organique du chiffre d'affaires annuel légèrement inférieure à +4%, en prenant en compte un effet calendaire négatif d'environ -0,3% sur l'année.



La direction s'attend également à une marge d'EBITDA ajusté, à une marge d'EBIT ajusté, un résultat net courant par action (sur une base diluée) et un free cash-flow en légère croissance.



'La performance trimestrielle est tirée par la poursuite du développement de l'externalisation dans nos géographies et par la dynamique solide en Hôtellerie-Restauration à travers l'Europe. Les ajustements de prix mis en place en 2025, bien qu'inférieurs à ceux de 2024, permettent de compenser l'inflation de notre base de coûts et soutiennent la performance trimestrielle' a déclaré Xavier Martiré, Président du directoire d Elis.





