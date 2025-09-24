Cohu prévoit la pire journée depuis 4 ans en raison de la vente prévue d'obligations convertibles pour un montant de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre -

** Les actions de la société de test de semi-conducteurs Cohu Inc COHU.O ont chuté de 13,1% à 19,81 dollars au début de la journée de mercredi, alors qu'elle cherche à lever des fonds

** Les actions de COHU sont sur la voie de la

plus forte

** COHU, basée à Poway, en Californie, a dévoilé mardi dernier ()

offre privée d'obligations convertibles d'une valeur de 200 millions de dollars à échéance 2031

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des options d'achat plafonnées, des transactions dérivées utilisées pour aider à réduire la dilution potentielle

** La capitalisation boursière de la société était d'environ 1,1 milliard de dollars à la clôture de mardi

** Les actions de COHU ont baissé d'environ 26% depuis le début de l'année

** 4 analystes sur 5

analystes évaluent l'action comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold"; le PT médian est de 26,50 $, selon les données de LSEG