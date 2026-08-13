Coherent prévoit un premier trimestre prometteur grâce à une forte demande en matière d'IA

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Coherent COHR.N a dépassé mercredi les estimations concernant ses résultats du quatrième trimestre et a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le premier trimestre supérieures aux attentes des analystes, misant sur une forte demande pour ses produits destinés aux centres de données et aux communications.

L'action de la société a toutefois reculé de 4% en séance prolongée. Elle a progressé de près de 93% depuis le début de l'année.

Voici plus de détails:

* Coherent, qui fabrique des émetteurs-récepteurs optiques et d’autres produits photoniques permettant de gérer le trafic au sein des centres de données, a bénéficié de la hausse des investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle.

* Le segment des centres de données et des communications, le plus important de Coherent, a enregistré un chiffre d’affaires de 1,62 milliard de dollars au quatrième trimestre clos le 30 juin, contre 1,02 milliard de dollars un an plus tôt.

* En revanche, le chiffre d’affaires de son segment industriel a reculé de 16% au cours du trimestre. La société a également fait état d’une forte baisse de son flux de trésorerie d’exploitation sur l’ensemble de l’exercice.

* Par ailleurs, le chiffre d’affaires trimestriel global de 2,05 milliards de dollars a dépassé l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 1,99 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 1,74 dollar, dépassant les estimations de 1,61 dollar.

* “Nous entamons l’exercice 2027 avec une demande exceptionnelle de la part de nos clients, une capacité de production en expansion et plusieurs nouvelles plateformes de croissance qui commencent à prendre de l’ampleur”, a déclaré le directeur général Jim Anderson.

* Coherent, dont le siège se trouve à Saxonburg, en Pennsylvanie, prévoit un chiffre d’affaires pour le premier trimestre compris entre 2,2 et 2,4 milliards de dollars, soit un montant supérieur à l’estimation des analystes, qui s’élevait à 2,14 milliards de dollars.

* La société table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 1,85 et 2,05 dollars pour le premier trimestre, soit un niveau supérieur aux estimations de 1,77 dollar par action.

* En mars , Nvidia a annoncé qu’elle investirait 2 milliards de dollars dans Coherent afin de soutenir la recherche et le développement, les capacités de production et les opérations.