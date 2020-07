Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cohen, ancien avocat de Trump, libéré de prison et assigné à domicile Reuters • 23/07/2020 à 20:40









New York, 23 juillet (Reuters) - Un juge fédéral américain a ordonné jeudi la libération et l'assignation à domicile de Michael Cohen, ancien avocat personnel de Donald Trump. Michael Cohen a été condamné pour avoir acheté, pour le compte de Donald Trump, le silence de deux femmes qui affirmaient avoir eu une relation extraconjugale avec le futur président des Etats-Unis. Il a aussi été jugé coupable de délits financiers et de parjure devant le Congrès. Libéré en mai en raison du coronavirus, Michael Cohen a été réincarcéré le 9 juillet après avoir contesté les conditions fixées par ses agents de probation. Mais le magistrat chargé de statuer a considéré que cette réincarcération était le résultat d'une vengeance dirigée contre l'ancien avocat qui a dit préparer un livre sur Donald Trump. "J'ai découvert que les raisons qui ont conduit monsieur Cohen à être transféré en prison sont une vengeance et c'est une vengeance liée à son souhait d'exercer le droit qui lui est garanti par le Premier amendement de publier un livre", a déclaré le juge Alvin Hellerstein. (Karen Freifeld; version française Nicolas Delame)

