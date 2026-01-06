 Aller au contenu principal
Cogra, Pluxee...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 06/01/2026 à 17:26

(AOF) - Cogra

Le fabricant de granulés de bois publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2024-2025.

Hoffmann Green Cement Technologies

Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Pluxee

L'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

