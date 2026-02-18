Cogra : Net rebond des résultats semestriels

Publication des résultats S1 2025/2026
Après avoir publié un chiffre d’affaires S1 2025/2026 (juillet-décembre) en hausse de +21% à 22,6 M€, Cogra publie de bons résultats semestriels. L’EBITDA ressort à 2,6 M€ (marge de 11,2%), contre une perte au S1 2024/2025, pour un RN de 1,0 M€ (marge nette de 4,8%). C’est au-dessus de nos attentes. Le groupe poursuit par ailleurs son désendettement et réitère son attente d’une croissance rentable pour l’ensemble de l’exercice.
Recommandation
À la suite de cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat et relevons notre objectif de cours à 9,00 € (vs 7,50 € précédemment) après la mise à jour de nos paramètres de valorisation.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer