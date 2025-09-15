Cogra essuie une perte nette sur l'exercice 2024-25
15/09/2025
Pour rappel, le chiffre d'affaires annuel du fournisseur de granulés de bois a diminué de 12% à 34,3 MEUR, au terme d'un exercice de transition traduisant 'la poursuite de l'ajustement du marché', avec une déstockage généralisé et des pressions tarifaires.
Jugeant l'orientation tarifaire désormais plus favorable, combinée à une meilleure utilisation des capacités de production et à une structure de coûts maitrisée, Cogra entend renouer avec la croissance et la profitabilité en 2025-26.
