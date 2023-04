Cogra: "Croissance qui faiblit, mais croissance toujours vigoureuse"

Publication du CA T3 2022/2023



Après avoir publié un chiffre d’affaires semestriel en forte croissance (25,4 M€, +25%), Cogra communique sur un troisième trimestre en léger ralentissement séquentiel mais faisant toujours ressortir une belle performance (17 M€, +16%). Sur les neuf premiers mois de l’année, le CA du groupe ressort tout de même à 42,4 M€, en augmentation de +21% par rapport au 9M 2021/2022.



Perspectives



La tendance de fond sur le marché du bois énergie reste structurellement positive, en dépit de la volatilité assez importante des prix ces derniers mois. Le modèle de Cogra est toujours bien maitrisé et bien dimensionné pour répondre aux attentes du marché et à ses évolutions (développement des circuits, responsabilisation accrue de l’ensemble de la filière, etc.). Nous revoyons légèrement notre prévision de CA 2022/2023e à 50,5 M€ (vs 52,6 M€), faisant ressortir une croissance T4 supérieure à 15% et une croissance annuelle supérieure à 20%. Nous maintenons notre objectif de marge d’EBITDA >17% (vs 15% guidance Cogra).



Recommandation



Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat et ajustons notre OC à 19 € (vs 21 €) du fait de la sensibilité du modèle à notre hypothèse de prix/tonne.